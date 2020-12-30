الأرصاد: الشبورة الضبابية مستمرة حتى يوم الاثنين المقبل

قال محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الشبورة الكثيفة التي تتكون في الصباح الباكر والتي تصل لحد الضباب مستمرة حتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، وهذه الشبورة تتكون نتيجة للإستقرار في الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد في هذه الفترة من العام، موضحا أن هذا الاستقرار في الأحوال الجوية تنتج عنه الشبورة الكثيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي تتكون من بعد ساعات الفجر وتستمر حتى بعد الثامنة صباحا، وترتفع مع طلوع الشمس.

شبورة مائية تصل لحد الضباب

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الطقس مستمر في الاستقرار حتى الأسبوع المقبل، ولا يوجد أي أمطار، ولكن هناك كمية من الرطوبة في الغلاف الجوي منحصرة في طبقة قريبة من سطح الأرض تتسبب في تكون الشبورة المائية الكثيفة، مع هدوء كامل بسرعات الرياح وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وكل هذه العوامل تساعد على تكون الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل لحد الضباب وتقلل من الرؤية الأفقية على الطرق.

القيادة بهدوء شديد

وتابع شاهين أن الشبورة الضبابية تكون بالأخص على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن ومحافظات شمال الصعيد، وأن على المواطنين ألا يتحركو إلا بعد 9 صباحا إلا للضرورة القصوى، وإذا اضطر للتحرك عليه القيادة بهدوء شديد جدا واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات والاطمئنان على كشافات الشبورة لاستخدامها أثناء انخفاض الرؤية.