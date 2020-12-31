توافد الأهالي على مشرحة أسوان للتعرف على جثث ذويهم في حادث العلاقي

توافد المئات من أهالي مركزي إدفو ودراو بأسوان ومركز إسنا بالأقصر على مشرحة أسوان العمومية، قبل قليل، للتعرف على ذويهم في حادث تصادم سيارتين تعمل في "الدهابة" بطريق العلاقي.

وكانت 12 جثة وصلت صباح اليوم لمشرحة أسوان في حادث تصادم سيارتين بمنطقة العلاقي، وسط تعزيزات أمنية وتواجد قيادات مديرية أمن أسوان.

وعلمت " الوطن" أنه تم التعرف على هوية ٩ جثث وهي لشباب من قرية الكلح بمركزي إدفو ودراو بأسوان ومركز إسنا بالأقصر، بينما لم يتم التعرف على باقي الجثث بسبب تفحمها وتغير معالمها في الحادث الذي وقع بين سيارتين وأدى لاندلاع النيران فيهما.