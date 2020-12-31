إيرادات «ريما» تقترب من 500 ألف جنيه في أسبوع

في أقل من أسبوع، حقق فيلم «ريما» إيرادات عالية وصلت لنحو 500 ألف جنيه، وذلك بعدما طرحته الشركة المنتجة الأربعاء الماضي الموافق 23 من شهر ديسمبر، لينافس في موسم منتصف العام، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وتصدّر الفيلم أمس الإيرادات في دور العرض، والتي وصلت إلى 45 ألف جنيه، متفوقا على باقي الأفلام في المرتبة الأولى، وجاء في المركز الثاني فيلم «الخطة العايمة» بـ38 ألف جنيه، بينما في المركز الثالث حقق فيلم «الصندوق الأسود» بـ31 ألف جنيه.

معلومات عن فيلم «ريما»

وحقق الفيلم رواجا كبيرا بعد عرضه في دول الخليج العربي بدءا من الخميس الماضي الموافق 24 ديسمبر.

فيلم «ريما» بطولة، محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، إضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وجرى تصوير الفيلم قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس 2020، وتأجّل طرح في دور العرض.

وجاءت أحداث الفيلم مختلفة في إطار تشويقي مرعب، حول «طفلة» تُدعى «ريما» ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب في كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معها أنّها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها.

ويظهر الفيلم إمكانيات جديدة بأبطاله لم تكن موجودة، منها الفنان محمد ثروت الذي اشتهر بأدوار الكوميديا، ويظهر بصورة مختلفة في هذا العمل السينمائي.

الأفلام المنافسة بدور العرض

8 أفلام تتنافس في دور العرض السينمائي خلال الفترة الحالية، وهي: «ريما» و«الصندوق الأسود» و«عفريت ترانزيت» و«خان تيولا» و«الخطة العايمة» و«زنزانة 7» و«توأم روحي» و«الغسالة».