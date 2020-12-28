محمد ثروت: فيلم «ريما» رعب على خفيف واستفزني فنيا فقدمته

أعرب محمد ثروت عن سعادته بعرض فيلم «ريما» بدور العرض بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب ظروف فيروس كورونا التي أصيبت العالم كله في الفترة الأخيرة.

وقال ثروت لـ«الوطن»، إن فيلم «ريما» ليس فيلم رعب صافي ولكنه ينتمي إلى نوعية الأفلام التشويقية، مشيرا إلى أنه كان لا يحب أن يأخذ المغامرة ويحول جلده من الكوميدي إلى لون آخر في الوقت الحالي لكن الفيلم استفزه فنيا فقدمه وكان لا يريد أن يترك الفرصة وخاصة أنه فيلم جيد.

وقد سبق ووضح ثروت على السوشيال ميديا الخاصة به أنه ترك العرض الخاص للفيلم هو وزوجته في منتصفه بعدما جاءت مكالمة له وتم إخباره بأن حماته أصيبت بجلطة في المخ ونقلت إلى المستشفى لذلك تحرك فورا وترك الفيلم، وبعدها بيوم أعلن ثروت عن وفاته حماته وطلب الدعاء لها.

وفيلم «ريما» يعرض في الوقت الحالي في عدد كبير من السينمات بالتزامن مع إحتفالات رأس السنة، بنسبة تشغيل 50%، والفيلم يوجد به عدد كبير من نجوم الفن وبطولته تعود للطفلة ريم عبد القادر والتي إشتهرت بدور «شيراز» في مسلسل «ما وراء الطبيعة» لأحمد أمين، ويشارك ريم عبد القادر الفنان فراس سعيد، مايا نصري إيهاب فهمي ويغني وائل الفشني أكثر من أغنية ضمن أحداث الفيلم.

وبالرغم من أن ثروت يقدم في «ريما» شخصية بعيدة تماما عن الكوميديا الذي إعتاد عليها، فيعود مرة أخرى إلى لونه، وينتظر عرض خلال الفترة الماضية عدد من الأعمال منها «النمس والإنس» مع محمد هنيدي ومنة شلبي و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وفيلم «ديدو» مع كريم فهمي، أما عن الدراما فيستعد خلال الفترة القادمة لبدء التصوير في مسلسل «بين السماء والأرض».