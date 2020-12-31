فيديو.. البابا يصلي قداس رأس السنة بالدير ويهنئ الأقباط ببداية 2021

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي في الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون صلوات نصف الليل والتسبحة يعقبها القداس الإلهي الذي ينتهي مع مطلع أول أيام العام الميلادي الجديد 2021، وسيتم بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى COCchannel على شبكة الإنترنت والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

البابا يوقف عظاته الأسبوعية

وكان البابا تواضروس الثاني، قرر إيقاف عظاته الأسبوعية خلال شهر يناير بسبب فترة أعياد الميلاد، وصلاة قداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير المقبل، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في إطار إجراءات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنعا للتجمعات.

البابا: نبدأ عام جديد بالفرح والرجاء والأمل

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيديو للبابا تواضروس الثاني، يهنئ الأقباط فيه ببداية السنة الميلادية الجديدة، وأعياد الميلاد، وقال البابا في تهنئته المصورة: اهنئكم ببداية العام الجديد وباعياد الميلاد والحقيقة نبدأ عام جديد بالفرح والرجاء والأمل، ونعلم ان الله هو الذي يقود حياتنا، والعالم يمر بأزمة منذ عدة شهور، ولكن نعلم ان الله ضابط الكل، ونثق في ذلك ومنه وبه وله كل الأشياء، وانت فرحان بعام جديد نشكر الله عليه، لنا احباء رحلوا واصيبوا وتعبوا ونصلوا من اجلهم، ونتبع كل الاجراءات الممكنة للحفاظ على الصحة، وثق في وعد الله ان كل الاشياء تعمل للخير، ودورك ان تحب الله كثيرا، وانا اشترك معكم في هذه المناسبات الجميلة، سنة جديدة مليئة بالفرح والمحبة والسلام، وسنة يعطيكم الله الصحة والسلامة ويبارك في كل أعمالكم، اتمنى لكم كل خير، ودايما فرحانين.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/CopticSP/videos/2721201128120074