أمنيات البابا تواضروس في 2021: عام هادئ ومفرح وانتهاء كورونا

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بحلول العام الجديد 2021، و«أعياد الميلاد والغطاس والختان وعرس قانا الجليل»، حسب الاعتقاد المسيحي، ونقل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تهنئة البابا، والتي نشرت عبر صفحة المركز الرسمية على فيس بوك.

البابا يهنئ الأقباط بالعام الجديد وأعياد الميلاد

وقال البابا تواضروس الثاني في التهنئة: «أهنئكم ببداية العام الجديد 2021، ونصلي أن يعطينا الله عامًا هادئًا ومفرحًا وسعيدًا على الكل، ويرفع جائحة فيروس كورونا المستجد الموجودة في العالم كله، ويعطي عودة لحياتنا الطبيعية الهادئ».

وأضاف البابا تواضروس الثاني: «الله يدبر حياتنا كلنا ويعطينا عامًا هادئًا ويحفظ بلادنا وكنيستنا، وأهنئكم بعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس وعيد الختان وعرس قانا الجليل، وكل سنة وأنتم طيبين».

البابا يوقف عظاته الأسبوعية خلال يناير

ونقل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إعلان البابا تواضروس الثاني توقف اجتماعاته الأسبوعية كل أربعاء لمدة شهر، بسبب فترة أعياد الميلاد التي تستمر خلال شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، الأربعاء المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد من الأساقفة والشمامسة، وذلك بعد قراراه بمنع التجمعات في الكنائس وقصر قداسات العيد على الكهنة والشمامسة أو 20 قبطيا فقط، فيما يغيب البابا تواضروس الثاني عن المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية على غير عادته صباح يوم العيد الذي يوافق الخميس المقبل 7 يناير 2021، بعد اعتذاراه عن عدم استقبال المهنئين بالعيد، في إطار الاجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت خلال الفترة الماضية، تصاعدا في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف كهنة الكنيسة والشمامسة والخدام، ما دعى الكنيسة لاتخاذ إجراءات احترازية، بينها منع التجمعات وتقليل أيام إقامة القداسات، ووضع شروط صارمة للمشاركة في الجنازات والأفراح.