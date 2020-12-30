البابا يعلن توقف عظته الأسبوعية في يناير

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، توقف العظة الأسبوعية بدءًا من الأسبوع المقبل، وطوال شهر يناير بسبب فترة الأعياد، موضحا: «الأسبوع اللي جاي هيكون العيد، والاجتماع سيتوقف طوال شهر يناير بسبب الأعياد».

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية للبابا، والتي ألقاها «أونلاين» من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتم بثها عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على «فيسبوك»، وحملت عنوان «لا تكن جاهلا».

وقال البابا، إن أحد أشكال الجهل هو الجهل بالزمن، أو إضاعة الوقت بلا معنى وبلا قيمة، والكتاب المقدس يقول « فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ، مُفْتَدِينَ الْوَقْتَ لأَنَّ الأَيَّامَ شِرِّيرَةٌ» وهذه الجملة تعني الدقة، وأيضا الدقيقة، ويجب على الإنسان أن ينتبه لأي وقت في حياته، وأيضا يجب ألا تكن جاهلا في أن ترفض المعرفة، وهناك مطبوعات ومعرفة جديدة كل يوم، ونحن نعيش في زمن توفرت فيه المعرفة بصور كثيرة ومتاحة للجميع.

جوانب لا تكن فيها جاهلا

وأضاف بطريرك الإسكندرية، أن هناك عدة جوانب في الحياة يجب ألا يكون الإنسان جاهلا فيها، ومنها ألا يكون جاهلا في المرجعية، بمعنى «اللي مالوش كبير يشتريله كبير»، ومن الأمور الجيدة في الكنيسة هي أن الإنسان يكون له مرشد روحي يتابع معه، وكل إنسان في الحياة يحتاج إلى من ينير له الطريق، مشيرا إلى الآية التي تقول: «لا تَسْتَخِفَّ بِكَلاَمِ الْحُكَمَاءِ، بَلْ كُنْ لَهِجًا بِأَمْثَالِهِمْ».

تحذير من ضعفات هذا الزمان

وأشار البابا إلى أنه من ضعفات هذا الزمان بسبب انتشار المعرفة أن كل من يرغب في معرفة أي شيء يسأل «جوجل»، ولكن معرفة الشيوخ (كبار السن) لها قيمتها، ومهما كانت معرفة الشاب البالغ من العمر 20 سنة، لن تكون معرفته مثل الشخص البالغ من العمر 50 عاما، ولذلك يجب على كل إنسان أن تكون له مرجعية في حياته، مشيرًا إلى أنه من الأشياء الجميلة في الكنيسة أن كل زوجين يختاران «إشبين» لهما لكي يساعدهما في المشاكل، ويحفظ خصوصية الحياة بينهما.