البابا تواضروس يحذر من الأخبار المزيفة: نعيش في بحر من الأكاذيب

حذر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من تصديق الأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا: «أحيانا في هذا الزمان مع انتشار (السوشيال ميديا) واحد يقول كلام واضح خالص.. لكن واحد ياخد الكلام ويلويه.. ويبني عليه مجموعة أكاذيب وينشرها.. وده سبب انتشار الأخبار الكاذبة الموجودة على هذه المنصات، وهي حاجات كاذبة، وصار العالم يعيش في بحر من الأكاذيب، وبعض العلماء يقولون إن نسبة الأخبار الكاذبة قد تصل إلى 90%، وكأن الهواء اللي بنشمه مليان أكاذيب، لدرجة إن بعض العلماء أطلقوا على هذا العصر اسم (عصر الكذب) من كثرة انتشار الكذب.. والكذب خطية شنيعة، وجميع الكذبة محرومين من السماء».

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية للبابا، والتي ألقاها «أونلاين» من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتم بثها عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على «فيسبوك»، وحملت عنوان «لا تكن جاهلا».

لا تقع في تصرفات غير حكيمة

وقال البابا، إن الإنسان يجب أن يكون مرجعية في الحياة، يأخذ المشورة منه، ويجب أن يختار جيدا من يحصل على المشورة منه، مشددًا على أن الإنسان لا يجب أن يكون جاهلا اجتماعيا، وأن يقع في تصرفات غير حكيمة ويتخاصم مع أي حد حتى لو كان هذا الشخص مديرًا له، ولذلك يقول بولس الرسول: «إِنْ كَانَ مُمْكِنًا فَحَسَبَ طَاقَتِكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ النَّاسِ»، مؤكدا أن هذا لا يعني تنازل الشخص عن حقوقه، ولكن يجب أن يكون حكيما و«يحسبها صح» قبل أن يدخل في أي نزاع مع أي أحد.

احذر من الثقة في الأعداء

وتابع بطريرك الإسكندرية: «لا تتنازل عن حقك، ولكن وأنت بتدور على حقك دور بطرق تستطيع السلوك فيها، وتصل لحقك من خلالها وإلا هتطلع خسران في النهاية»، محذرا أيضا من أن تقرض شخصا هو أقوى منك، وفي هذه الحالة قد لا تعود أموالك مرة أخرى، وأيضا حذر من الثقة في الأعداء، ويجب على الإنسان أن يكون حكيما ويميز بين الصديق والعدو، محذرا أيضا من الجهل الروحي وأن يكون الإنسان عاقلا وحكيما.

كما حذر البابا من الجهل بوقت الفرح، وخسارة هذا الوقت الجيد خاصة في ظل الوباء الذي نعيشه في الفترة الأخيرة.