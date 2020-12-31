ضبط 215 قطعة سلاح ناري و234 قضية مخدرات وتنفيذ 78637 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية؛ فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 215 قطعة سلاح ناري، بحوزة 188 متهما، وذلك على النحو التالي:

22 بندقية آلية.

46 بندقية خرطوش.

14 طبنجة.

133 فرد محلي.

206 طلقات مختلفة الأعيرة.

25 خزينة متنوعة.

211 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 78637 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 6605 محكوم عليه، وذلك على النحو التالي:

364 حكم جناية.

22819 حكم حبس جزئي.

4457 حكم حبس مستأنف.

40285 حكم غرامة.

10712 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهما ارتكبوا 24 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 234 قضية مخدرات بحوزة 247 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 26,890 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,781 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,645 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,190 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 1,394 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 666 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 405 جرامات.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 120 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 130 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 جرامات.

3338 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 35 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 21 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 308 دراجات نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة سيارتين - 9 دراجات نارية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21911 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.