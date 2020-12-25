ضبط 196 قطعة سلاح وتنفيذ 77 ألف حكم في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: جرى ضبط 196 قطعة سلاح ناري، بحوزة 167 متهما، وذلك على النحو التالي: (13) بندقية آلية. بندقية رصاص .(29) بندقية خرطوش. (8) طبنجات. (145) فردا محليا.(166) طلقة مختلفة الأعيرة. (15) خزينة متنوعة.(214) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (77667) حكما قضائيا متنوع بإجمالي (6678) محكوم عليه، وذلك على النحو التالي: (364) حكم جناية. (23445) حكم حبس جزئي.(4532) حكم حبس مستأنف. (38693) حكم غرامة.(10633) حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم (3) متهمين ارتكبوا (12) حادثا متنوعا. في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (240) قضية مخدرات بحوزة (265) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (21,190 كيلو جرام).كمية من مخدر الحشيش وزنت (13,111 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,591 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,927 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (1,320 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (265 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (260 جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (120 جرام).كمية من مخدر الأيس وزنت (15 جرام).عدد (5076) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: جرى ضبط (39) متهما. في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (29) متهما لممارستهم أعمال البلطجة. في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (سيارتين). في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22201) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (70) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.