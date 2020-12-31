المنتج عادل عشوب يدخل العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

أصيب الفنان والمنتج عادل عشوب، نجل الماكيير الكبير محمد عشوب، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ويرقد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وكتب الماكيير محمد عشوب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: دعواتكم لأخوكم وحبيبكم عادل عشوب، في العناية المركزة (كورونا).

وأضاف محمد عشوب: «خلوا بالكم من نفسكم، إدعوا لأخوكم اللهم نجيه واشفيه بأمر رب العالمين».

ومن أحدث الأعمال الفنية التي يشارك عادل عشوب في إنتاجها، فيلم «الشنطة»، تأليف الفنان تامر عبدالمنعم، وإخراج أحمد البدري، إنتاج شركتي سبوت 2000 صفوت غطاس، وX.O الإماراتية.

وفيلم «الشنطة» من بطولة بيومي فؤاد، وشيرين، وديما الحايك، وشريف الدسوقي، ومحمد عبدالعظيم، والطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وخلال الساعات الماضية أعلن تامر عبدالمنعم، إصابة 3 من طاقم عمل فيلم «الشنطة» بفيروس كورونا، خلال تصويرهم مشاهد الفيلم بدولة الإمارات، وهم شادي فتحي، مدير إنتاج، وأحمد عبداللاه، مسئول أعمال الأكوربات، والكوافير سامر النجار، ونقلوا لأحد المستشفيات بدبي لتلقي العلاج، مع عودة باقي فريق العمل بالكامل لمصر، بعد إجراء الفحوصات بسلام، على أن يستكمل التصوير بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد طالب شركات الإنتاج بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية المشددة كافة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا، والتي تفرض على الجميع ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على الأصعدة كافة.

وشهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية تصاعد حدة الإصابات بفيروس كورونا، منهم الفنانة يسرا، وأمير كرارة، ومحمد فراج، وكريم فهمي، وإيناس الدغيدي، وهالة خليل.