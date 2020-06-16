"عشوب": محمد رمضان الأفضل لتجسيد شخصية أحمد زكي

قال الماكيير محمد عشوب، صديق الفنان الراحل أحمد زكي، إن الفنان محمد رمضان هو أفضل شخص من أبناء جيله، يستطيع تجسيد شخصية "النمر الأسود" في عمل فني، لاسيما وأنه قريب الشبه منه إلى حدِّ كبير.

وأضاف "عشوب" لـ"الوطن"، أن التجارب الفنية السابقة لـ"رمضان" تُشير إلى أنه يستطيع تجسيد حياة أحمد زكي بشكلٍ عال من الاحترافية، على المستوى الفني والإنساني، لافتًا إلى ضرورة اهتمام محمد رمضان، بسيناريو العلم ورصد تفاصيل محطات النمر الأسود، وإبرازها.

ونصح محمد عشوب، "رمضان"، بالاستعداد الجيد لهذا العمل، لاسيما التواصل مع الدوائر القريبة من أحمد زكي، والاستماع إلى حكاياتهم معه وعنه.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن عن تجسّيده لشخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

ونشر رمضان، مقطعاً يجسد فيه "النمر الأسود" في أحد البرامج التليفزيونية، وعلق عليه قائلاً: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمني تجسّيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".