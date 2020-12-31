تجديد حبس طالب 45 يوما في الفيوم.. انضم لـ«داعش» وكوّن خلية إرهابية

قررت محكمة الجنايات ودائرة الإرهاب وأمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم، تجديد حبس جمال س ع (20 عامًا) طالب بكلية أصول الدين ومقيم بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وقيادة خلية عنقودية لتنفيذ مخططات وأفكار التنظيم في مصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين ومحمد البرولسي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط شاب ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي ويعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية التي يروج لها التنظيم الإرهابي من تبرير أعمال العنف والإرهاب وفرض الجهاد بالداخل والخارج وتكفير المسيحين واستحلال دمائهم وممتلكاتهم، وذلك بعدما ارتبط بعدد من كوادر التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتكليفه منهم بالدعوة لصالح أفكار التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمحيط معارفه لتكوين خلية عنقودية تتبع التنظيم لتستهدف تنفيذ مخططات التنظيم العدائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 343 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة طوارئ مركز الفيوم، والمُقيدة برقم 564 لسنة 2019 حصر تحقيق.

وأفادت تحريات المباحث، بأنّ المتهم كان يتواصل بحقل الجهاد بالداخل والخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مستمرة، واستقطب عددا من مخالطيه لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وحاز أسلحة نارية وذخيرة وأوراق تنظيمية، وتم ضبطه بعدما تم نصب عدة أكمنة أمنية له.

وكشفت التحريات عن أنّ المتهم تلقى أوامر وتكليفات من قيادات «داعش» المعروف بتنظيم الدولة الإسلامية الموجود خارج مصر، وأُحيل إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وحيازة محرر تنظيمي، وأوراق تنظيمية وملفات بعناوين «الجهاد هو السبيل، والحكم بغير ما أنزل الله، وجهاد الكفار، وفحص القنابل اليدوية»، وغيرها من المضبوطات بمنزله.

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم جددت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وبعد ذلك أُحيل المتهم لنظر تجديد الحبس أمام محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم.