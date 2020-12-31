محافظ الفيوم: رصد 400 مليون جنيه من أموال تصالح البناء

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تتصد لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويتم تكثيف الحملات على وسائل المواصلات في ظل تراخي من البعض لكن نحتاج اسستجابة أكثر من المواطنين مبينا أنه تم منع إقامة الأفراح والعزاءء في كل دور المناسبات لتجنب انتشار الجائحة.

حصد 400 مليون جنيه من التصالح

وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على فضائية الأولى الأرضية، "مرصود 67 ألف مخالفة منذ شهر يوليو الماضي ومحرر محاضر ضدهم و36 ألف مخالفة تم الإزالة أو التعديل وكان المستهدف 30 ألف مخالفة وتم العمل بمنهجية جديدة من خلال نزول الأفراد ورصد العقارات والتعرف على تراخيص العقارات وعند الرصد تم الوصول إلى 120 ألف حالة طلب تصالح ودفع دفعة جدية تصالح تخطت 400 مليون جنيه ونحو 25% دفعوا كل أموال التصالح وستحدد اللجان الفنية إمكانة التصالح في بعض الحالات أو عدم التصالح بشكل عام".

تغيير منهجية العمل لرصد المخالفين

وأردف "المنهجية التي تم العمل من خلالها اعتمدت على توعية المواطن وتعريفه بمصلحته من خلال تقنين وضع المنزل الذي يسكن فيه ليكون العقار مسجل بصفة رسمية في الدولة وهذا يزيد من قيمة العقار كما أن الاموال المحصلة تعود على الشخص بصورة أخرى من خلال تحسين شبكات الكهرباء والصرف الصحي، تكاليف بناء محطات الصرف الصحي كبيرة للغاية والأرقام المحصلة ليست ضخمة لكن سستحل جزءء من التكلفة المالية والمواطن هو المستفييد الأول منن قانون التصالح ومنذ نحو 6 أساببيع تم الاستقرار على الأرقام النهائية مع التصدي لأي مخالفة جديدة مع الرصد اللحظي للمخالففة بالموقع الإحداثي وهذا يتم عن طريق الربط الفضائي ويتم إحالة الشصخص إلى النيابة العسكرية".