ضخ وإنتاج وتأمين وتقدم للمركز 77.. إنجازات الكهرباء في 2020

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المشروعات التي حققتها خلال عام 2020 في مختلف القطاعات سواء إنتاجا ونقلا وتوزيعا، ما ساهم في ارتفاع ترتيب مصر بمؤشر الحصول على الكهرباء للمركز 77 صعودا من 145 في عام 2014، وفق تقرير ممارسة أنشطة العمل للعام الحالي.

المشروعات التي تحققت في إنتاج الكهرباء

ونفذت الوزارة خلال هذا العام عددا من المشروعات في مجال إنتاج الكهرباء، وبينها مجال قدرات التوليد الحرارية، إذ بلغت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة نحو 59063 ميجاوات حتى 17 ديسمبر 2020، وبلغت سعة محطات المحولات الكهربائية على الجهد الفائق والجهد العالي نحو 164 ألف ميجا فولت أمبير.

مشروعات شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

- إنشاء وتوسيع محطات محولات على الجهدين الفائق والعالس بسعة إجمالية نحو 12560 ميجا فولت أمبير بخصوص محطات محولات الجهد الفائق.

- إنشاء 3 محطات جديدة جهد 500/220 كيلوفولت (الإسماعيلية الجديدة- شرق سوهاج- أكتوبر 500).

- توسيع محطة محولات بنى سويف الصناعية القائمة بسعة إجمالية 6750 ميجا فولت أمبير.

- إنشاء وتوسيع (14) محطة محولات جهد 220/66 كيلوفولت بإجمالي سعة مضافة 4280 ميجا فولت أمبير.

- إنشاء وتوسيع (30) محطة محولات جهد 66/11 كيلوفولت بإجمالي سعة مضافة نحو 1530 ميجا فولت أمبير (830 ميجا فولت أمبير ومحطات محولات الجهد العالي بالإضافة إلى نحو 700 ميجا فولت أمبير على الجهد العالي داخل الجهد الفائق).

تحويل الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية

- بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهد الفائق والجهد العالى نحو 50 ألف كيلومتر.

- إضافة أطوال بنحو 3540 كيلومترا.

- إنشاء نحو 2015 كيلومتر خطوط هوائية جهد 500 كيلوفولت.

- إنشاء نحو 1200 كيلومتر خطوط هوائية جهد 220 كيلوفولت.

- إنشاء نحو 325 كيلومتر خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد 66 كيلوفولت.

مشروعات بشبكات التوزيع

- بلغ إجمالي لوحات التوزيع نحو 3790 لوحة.

- تركيب وإحلال وتجديد (149) لوحة توزيع جهد متوسط.

- بلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط نحو 205 آلاف محول بسعة إجمالية نحو 89 ألف ميجا فولت أمبير.

- تركيب (4734) محول توزيع، كما بلغ إجمالي الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض نحو 534 ألف كيلومتر.

- إنشاء نحو 12.7 ألف كيلومتر، فيما بلغت أطوال الموصلات المعزولة نحو 687 ألف كيلومتر بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض حيث تم إنشاء وإحلال نحو 32 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة.

مشروع العدادات الذكية ومسبقة الدفع

- يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد نحو (250 ألف) من العدادات الذكية في نطاق 6 شركات توزيع.

- تركيب نحو 197 ألف عداد ذكي حتى الآن على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2021، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبقة الدفع، إضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر المقبلة.

- تركيب أكثر من 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.

تطبيق برنامج القراءة الموحد

وطبقت الوزارة برنامج القراءة الموحد على مستوى شركات التوزيع لضبط فواتير الكهرباء للعدادات التقليدية، وإطلاق تطبيقات شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال التليفونات المحمولة.

تطبيق واصل

ومن أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة الكهرباء هذا العام تطبيق «واصل» الذي يقدم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق استخدام لغة الإشارة، ويتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسؤولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

المنصة الإلكترونية

ومن الخدمات التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضا «المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء» في يوليو 2020.

وتقدم المنصة الإلكترونية 17 خدمة متنوعة، تم تفعيل منها خدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وجار العمل تفعيل باقي الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لخدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، تلقت المنصة حتى الآن أكثر من مليون طلب لعدد من الوحدات العقارية بلغ نحو 2.3 مليون وحدة شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 مع استمرارها في استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.

تستقبل المنصة منذ إطلاقها 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، إضافة إلى عدد كبير من الاستفسارات يتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

مبادرة حياة كريمة

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجا.

وتهدف المبادرة للنهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتشارك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال شركات التوزيع التابعة لها في المبادرة، كما تستهدف الوزارة تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 145 قرية بـ11 محافظة على مراحل متعددة، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها حتى الآن 95 مليون جنيه من أصل 175 مليون جنيه جرى تخصيصها لتطوير تلك القرى.

الطاقة المتجددة

وفي مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، التي تشمل الرياح والطاقة الشمسية، بلغت القدرات من طاقة الرياح 1385 ميجاوات من الطاقة الشمسية نحو 1631 ميجاوات، وخلال هذه الفترة جرى إضافة نحو 26 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية بكوم امبو.

وهناك محطات شمسية تم تنفيذها أعلى مباني الشركة القابضة والشركات التابعة وتم خلال هذه الفترة تركيب (12) محطة بإجمالى قدرات 5700 كيلو وات وبذلك يصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (149) محطة بإجمالى قدرات نحو 9060 كيلووات.

وهناك أيضا محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين وربطها على الشبكة بنظام التعريفة المميزة، وبلغ إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (68) محطة بإجمالي قدرات نحو 18634 كيلووات، وقام بعض المشتركين في نظام التعريفة المميزة بتحويل التعاقد إلى نظام محصلة الاستهلاك (Net Metering).

وتوجد أيضا محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين بنظام محصلة الاستهلاك (Net Metering): حيث تم خلال التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وتم تنفيذ عدد (159) محطة بقدرة إجمالية نحو 10070 كيلووات، وبذلك يصبح إجمالي عدد المحطات التى تم تركيبها (616) محطة بإجمالي قدرات نحو 33846 كيلووات.

ومن أهم مشروعات الطاقة الشمسية «مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان»، الذي حصل هذا العام على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، وتبلغ القدرة الإنتاجية 1456 ميجاوات لأكبر محطة طاقة شمسية في العالم.

كفاءة الطاقة

وفي مجال كفاءة الطاقة جرى إعداد خطة وطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2019-2022)، واعتمادها من قِبل مجلس الوزراء ضمن الأهداف الواردة باستراتيجية مصر 2035 التي تعتمد على كيفية الوصول لتحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

ونجح القطاع في إحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة، بما يساهم في تقليل الفقد الكهربي ورفع كفاءة الطاقة الكهربية، واستخدام نظام الدورات المركبة في محطات توليد الكهرباء، ما يؤدي إلى توليد طاقة دون استخدام وقود واستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة في محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء وخاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد.

الطلب علي الطاقة

وفي مجال الطلب على الطاقة، توسع القطاع في استخدام الإضاءة عالية الكفاءة في القطاع المنزلي والإنارة العامة والمباني الحكومية، من خلال استبدال الكشافات التقليدية بأخرى عالية الكفاءة تعمل بنظام LED، وتم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مع تحديث معامل اختبارات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية.

مراكز التحكم

وبالنسبة لمشروع مراكز التحكم، جار العمل حاليا على إنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل مناطق (مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والاسكندرية، والدلتا)، وفي هذا الإطار وقعت الوزارة عقدا لإنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يعادل نحو 840 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويهدف المشروع الى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية بإجمالي 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

ويتولى المركز تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة لمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية، وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار (الأردن – ليبيا – السودان).

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع أحدث أساليب التكنولوجيا.

تعمل الوزارة على تنفيذ (5) مراكز تحكم توزيع ضمن 15 مركزا في المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتطوير 47 مركزا للتحكم على أعلى مستوى في شبكات توزيع الكهرباء ضمن برنامج عمل الحكومة حتى عام 2022.

زوقعت الوزارة عقد إنشاء وتطوير مركز تحكم قطاع الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والذي يشمل مناطق (الحلمية – المطرية – المرج) وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة، إضافة الى استبدال 490 ألف عداد قائم بعدادات ذكية بنظام القراءة و التحكم عن بعد، ويتم تمويل المشروع من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 90 مليون دولار، بمدة تنفيذ تصل إلى 30 شهرا.

ويأتي المركز ضمن مشروع إنشاء 4 مراكز تحكم إضافة إلى نحو 965 ألف عداد ذكي في شركات توزيع كهرباء شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا بتمويل بقيمة إجمالية 226 مليون دولار، وهي مركزي تحكم في نطاق شركة الإسكندرية (غرب اسكندرية)، إضافة إلى تحكم إشرافي وكذا نحو 300 ألف عداد ذكي، ومركز تحكم في نطاق شركة شمال الدلتا (دمياط) إضافة إلى نحو 175 ألف عداد ذكي.

مشروعات الضخ والتخزين

وجار استكمال إجراءات مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة المكون من 8 وحدات قدرة كل منها (300 ميجاوات) بإجمالي قدرات (2400 ميجاوات) بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية بنظام EPC+Finance.

وفي مجال تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف بقيمة قدرها ما يعادل (396.52 مليون جنيه مصري) وعقد إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف سعة (4×40 م.ف.أ) بقيمة قدرها ما يعادل (225 مليون جنيه مصري)

وجار الانتهاء من إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع ربط محطة المساعيد جهد 220 ك.ف بمحطة الشيخ زويد من خلال كابلات أرضية جهد 66 ك.ف وبطول 43 كم وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو مليار جنيه مصري، وبذلك تكون إجمالي الاستثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء نحو 1.640 مليار جنيه يتم تمويلها من الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

وفي مجال تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة لمشروعات التنمية الزراعية بجنوب الوادي بمنطقة توشكى، جرى توقيع عقدا لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 100 مليون جنيه شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والاشراف والتنفيذ والتركيبات وذلك كأولوية عاجلة للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت أمبير ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تأمين التغذية الكهربائية

وي مجال تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة لشرق العوينات، جرى توقيع عقد لتوريد وتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لعملية ربط م. م. العوينات الجديدة / جبل الكامل جهد 66 ك.ف. باستخدام موصلات قطاع (ACSR) 2×380/50مم2 بنظام تسليم مفتاح لاستصلاح نحو (50 ألف فدان) بمنطقة جبل الكامل تنفيذا للتكليفات الصادرة من رئاسة الجمهورية وذلك بتكلفة إجمالية نحو 90 مليون جنيه مصري.

وتنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من شبكات الجهد العالي والفائق ومحطات المحولات مع توسعة محطة توشكى جهد 220 ك.ف. لتصبح جهد 500 ك.ف. والانتهاء من إنشاء الخط الكهربائي بنبان 3 / توشكى 500 جهد 500 ك.ف. بطول 255 كيلو متر، لتكون جاهزة خلال الشهور المقبلة لتدبير التغذية الكهربائية لمنطقتي توشكى وشرق العوينات لتلبية احتياجات الأمن الغذائي.

مشروعات الربط الكهربائي

جار استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، والانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجارى الإعداد للمرحلة الثانية وهي رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بتركيب أجهزة معوضات القدرة، تمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات، وخلال عام 2020 تم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.

مشروع محطة الضبعة

وبالنسبة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، جار العمل على استكمال الميناء البحري الخاص بالمحطة، والانتهاء من السور الشبكي الداخلي حول موقع مباني المحطة النووية، والانتهاء من توصيل المرافق والمجاورة السكنية للعاملين والخبراء، وحاليا يتم استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على إذن الإنشاء.