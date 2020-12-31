محافظ أسيوط يتابع جاهزية المركز الحضري بالوليدية لتوزيع لقاح كورونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المركز الصحي الحضري بالوليدية، والذي تم تجهيزه ليكون مركزًا معتمدًا لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين، ضمن 4 مراكز بالمحافظة.

كما تفقد أعمال التطوير بمبنى القومسيون الطبي ومستشفى الصدر بحي شرق، للوقوف سير العمل والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتوافر الأدوية الطبية والأطقم البشرية للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات المصابة بالفيروس، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة المستشفيات المركزية والعامة، والتأكد من جاهزيتها المستمرة لمواجهة الجائحة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مقر المركز الصحي الحضري بالوليدية والمجاور لمديرية الصحة، واستمع إلى شرح من وكيل الوزارة لمراحل سير العمل بالمركز وانتهاء جاهزيته ليكون مركزًا لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين.

وشاهد المحافظ خطوات العمل بالمركز بدءًا من مرحلة استقبال المواطنين وتسجيلهم، ثم غرفة التطعيم، إضافة إلى غرفة الفحص وقياس الضغط والسكر، مشددًا على ضرورة جاهزية باقي المراكز التي اختيرت لتكون مراكز معتمدة لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين وفقًا للاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة.

واستكمل المحافظ جولته التفقدية بزيارة مقر القومسيون الطبي العام بجوار مديرية الصحة، والتقى الدكتور أسامة حجازي مدير القومسيون، واستمع إلى خطوات سير العمل بالقومسيون والخدمات التي يقدمها للمواطنين، إضافة إلى أعمال التطوير التي تتم بالقومسيون من إنشاء «رامب» للإتاحة لذوي الهمم وتطوير المدخل بالكامل لاستقبال المواطنين والمرضى.

كما تابع سير العمل بمستشفى الصدر، والتقى بالدكتورة صفاء علي أبوالعلا مدير المستشفى، ثم تفقد أقسام المستشفى والاستقبال العام وتابع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واطمئن على حالة المرضى ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتفقد خزانات الأكسجين وشاهد التوسعات التي تمت بها وغرف العناية المركزة، مشددًا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى.

كما شدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة مراعاة كافة الاشتراطات في اختيار المراكز الصحية التي سيتوفر بها لقاح كورونا خلال الأيام المقبلة لتوزيعه على المواطنين، وفقًا لأولويات وشروط الصرف التي حددتها وزارة الصحة والسكان، مشيدًا بالجهود والاجراءات التي تبذلها الدولة لمواجهة الجائحةز

وأكد ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشات الطبية والمستشفيات مع تكثيف جهود التوعية لجميع العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى توعية المواطنين بالقرى والنجوع.