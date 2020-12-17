«مياه أسيوط»: بدء بيع القطع الموفرة وتركيبها مجانا لأول 100 عميل

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد مبادرة لبيع القطع الموفرة بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، أهمية تركيب مثل هذه القطع الموفرة والتي من شأنها توفير كمية المياه المستعملة، لأنها تقلل كمية المياه المتدفقة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالماء وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه ولكن بنسبة توفير كبيرة في المياه، وبالتالي يستطيع العميل أن يدخر من 30% إلى 50% من قيمة الفاتورة على مدار الشهر.

وأضاف رئيس الشركة، أن الشركة أطلقت حملة لبيع القطع الموفرة بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه، وسيتم تركيبها القطع للكنائس والمساجد الأهلية والهيئات الحكومية بصفة مجانية، وستمنح الشركة فرصة التركيب المجانى لأول 100 عميل يقومون بشراء القطع الموفرة بجميع فروعها.

وأوضح "عبد الغفار"، أنه في إطار التنسيق بين قطاع التسويق والمشتريات بالشركة وشركة المعصرة للصناعات الهندسية تم تحديد مبلغ 100 جنيه مقابل بيع 3 قطع موفرة شاملاً الضرائب والشحن، تدعيماً من الشركة لعملائها من أجل الحفاظ على مياه الشرب.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة ليحصل العملاء على فرصة مجانية التركيب، ومن بينها الخط ساخن (125) من أي تليفون أرضي أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم (01280733990)، وعلى تطبيق «واتس آب» على الرقم (01206179891)، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق «قراءتي» المجاني، وبرنامج (CMS) الإلكتروني.