"مياه أسيوط" تطبق 5 أنظمة تكنولوجية لتحسن الخدمة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، توفير الدعم اللوجيستى للمساعدة فى مواجهة الأزمات والطوارئ، بتحديد النقاط الساخنة والأنفاق المعرضة لتراكم مياه الأمطار على خرائط GIS، فضلاً عن توفير المعدات الميكانيكية الداعمة لقدرة الشركة الفائقة فى التعامل مع طوارئ الشبكات وإصلاح الاعطال فى أوقات قياسية دون تأثير على مستوى الخدمة .

وأشار رئيس الشركة، اليوم، إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من حيث الكم والجودة.

وأضاف "عبد الغفار" أن الشركة تقوم بدراسات جدوى فنية واقتصادية للمناطق التى تعانى من قصور فى مستوى الخدمات المقدمة المقترحات اللازمة، وتابع أنه جارى تحسين ورفع كفاءة وحدات انتاج مياه الشرب وشبكات التوزيع وكذلك وحدات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى مما له من اثر ايجابى ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم دعم عدد (7) مراكز خدمة عملاء متنقل بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية لتحقيق تواصل جيد وفعال مع المواطنين، هذا بالأضافة إلى تطبيق منظومة التحصيل الالكترونى (ADVAC) وتفعيل منظومة شحن العدادات مسبقة الدفع.

وأشار إلى حدوث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كماً ونوعاً وذلك من خلال ربط جميع المحطات المرشحة بالشركة على نظام (SCADA) للمراقبة والتحكم فى عمليات التشغيل وتحسين الاداء وتوفير النفقات التشغيلية وتركيب عدد (80) جهاز قياس تصرف وعدد (45) جهاز قياس ضغط بعدد (49) محطة ، وتطبيق منظومة (DMA) لتقليل الفاقد من المياه المنتجة مما يعود بالنفع العام على جميع العملاء.