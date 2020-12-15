مياه أسيوط تنفى واقعة تعيين شخص في الشركة بدون علمه 

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد ما تردد عبر إحدى القنوات الفضائية، بشأن حالة شخص يُدعى "السيد حسني بخيت"، والتي جاء فيها أنه عندما تقدم لصرف معاش تكافل وكرامة، فوجئ بمسئول التأمينات والمعاشات يبلغه بأنه لا يستحق صرف المعاش، نظراً لأنه موظف بشركة المياه في "نزلة عبد اللاه"، منذ أكثر من 20 سنة.

ورداً على الشكوى المذكورة، فقد نفت الشركة بصورة حازمة ما جاء فيها، وأكدت أنه تم فحص ملفات العاملين المدونة بالأنظمة الداخلية بالشركة، والتى كشفت بدورها أنه لا يوجد ملف خاص باسم "السيد حسني بخيت"، يحمل بطاقة رقم قومي 26402022500677 ضمن ملفات العاملين بالشركة، ولم يستدل على اسم المذكور ضمن العاملين بالشركة.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم إرسال خطاب إلى مسئولي التأمينات والمعاشات، علماً بأن مثل هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، كما أكدت أن لديها نظام داخلي يقوم بتنظيم وتنسيق البيانات الخاصة بمواردها البشرية، لتكوين قاعدة بيانات خاصه بمواردها البشرية، وأداة يتم الاسترشاد بها فى الترقيات والتعزيزات والعلاوات التحفيزية، مما يعظم ملف إنجاز العاملين بالشركة .