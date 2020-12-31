وفاة شقيق صلاح عبد الله

توفي صباح اليوم شقيق الفنان صلاح عبد الله، سمير عبد الله، حسبما أعلن ابنة الفنان دنيا صلاح عبد الله .

وكتبت «دنيا» عبر الحساب الشخصي لوالدها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، «توفي إلى رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله».

كما كشفت عن مكان وموعد صلاة الجنازة قائلة، «صلاة الجنازة في مقابر العائلة في 6 أكتوبر بعد صلاة العصر».

وتوالت تعليقات المتابعين على صفحة الفنان صلاح عبد الله، مقدمين واجب العزاء، حيث كتب الفنان أحمد زاهر، «البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه»، بينما قالت الفنانة نسرين أمين، «البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

ومن المقرر أن يكون العزاء مقتصراً على الاتصالات الهاتفية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية، لتخفيف الأعداد، مع الحرص على ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية، والتي قد أصابت عددا كبيرا من نجوم الفن .

وكان آخر ظهور للفنان صلاح عبد الله خلال احتفالية «50 عام فن» مع الفنان محمد صبحي، حيث أعرب عن سعادته البالغة بالاحتفالية، قائلاً: «كلام مهم.. عشان صلاح يرتاح .ز. هو كَرَّم كل اللي شاركوه في مسيرته 50 سنة فن ممثلين ومؤلفين ومخرجين ومساعدين وإدارة مسرحه وعماله. همه ليهم تحفظ على شكل التكريم بسبب تمثاله الذي يحمل اسم المُكرَمين.. إحنا كنا مبهورين وسعداء بصيغة الاحتفالية الرائعة عرضًا وتنظيما».

وأضاف، «عن نفسي لم أذهب (لتكريمي) بل (لتكريمه) لأقول له شكرًا على ما قدمته لي وللفن وللوطن.. همه أحرار ولكن هوه حُر، وأنا حر وأنت حُر.. تتفق أو تختلف معي أو معه ولكن بدون تجاوز».