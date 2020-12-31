جاهزية 1350 جهاز كمبيوتر لإجراء الامتحانات الإلكترونية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن جاهزية 1350 جهاز كمبيوتر حالياً لتعميم تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كافة كليات الجامعة والمتضمنة 1050 جهاز بصالات الامتحانات المتطورة و300 جهاز بمختلف معامل الحاسب الآلى.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الجامعة المنعقدة عن شهر ديسمبر 2020، وذلك بمشاركة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه من المقرر مضاعفة أعداد «الكمبيوترات» المتوفرة بصالات الامتحانات لتصل إلى 9 ألاف جهاز مع نهاية العام الجارى وذلك لخدمة الطلاب، مع توفير كذلك 15 جهاز تصحيح إلكترونى وتوزيعها على الكليات.

وأشار رئيس جامعة إلى أنه وفقاً لما تم إتخاذه فى المجلس الأعلى للجامعات فإنه من المقرر إستمرار استخدام التابلت المسلم لطلاب الثانوية العامة لمواصلة استخدامه معهم خلال دراستهم الجامعية مع إمكانية وضع آلية لتحديثه، وهو ما يعنى أن طلاب الفرقة الأولى بمختلف الكليات سوف يكون متاح لهم تابلت خلال العام الجامعى القادم 2021 – 2022 يسهل عليهم متابعة العملية التعليمية إلكترونياً .

وفى سياق متصل صرح الدكتور شحاتة غريب أن الجلسة تضمنت إصدار توجيهات مشددة من رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء خلال الأيام القادمة من طرح بنوك الأسئلة للطلاب بمختلف الكليات وتطوير وسائل تقديم المقررات الإلكترونية لمواكبة المتطور المتلاحق فى تقديم الخدمات التعليمية عبر المنصات التعليمية المختلفة ، موضحاً أنه من المقرر بدء تعميم الامتحانات الإلكترونية على كليات القطاع الطبى كمرحلة أولى وهى الكليات التى تشمل الطب والصيدلة والتمريض وطب الأسنان .