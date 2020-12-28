محافظ الجيزة ينذر أصحاب مخالفات البناء: أمامكم حتى نهاية ديسمبر

ناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين المخاطبين بقانون التصالح، سرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة بالأحياء والمراكز والمدن حتى نهاية الشهر الحالي، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، واستغلال مد المهله التي أقرها مجلس الوزراء تسهيلاً على المواطنين، ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.

واكد محافظ الجيزة علي الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً وحتي الساعه السادسة مساءً لحين انتهاء المدة المحددة، والمقرر لها نهاية الشهر الحالي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، تشجيعاً للمواطنين وتيسيراً عليهم.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.

كما شدد محافظ الجيزة على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات، وتحقيق التباعد بين المواطنين، وتنظيم الأدوار بما بكفل تحقيق معايير السلامه العامة، بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال التطهير والرش الدوري لكافة المقار، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وواصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها بالأحياء والمراكز، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومواجهه مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، خاصةً الواقعه بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقي وشمال الجيزة والعجوزة والوراق والطالبية، ومراكز أوسيم والحوامدية.