محافظ الجيزة يطالب المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء

طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المواطنين المخاطبين بقانون التصالح، سرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة بالأحياء والمراكز والمدن حتي نهاية الشهر الحالي وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة واستغلال مد المهله التى أقرها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين، ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.

الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

وأكد محافظ الجيزة علي الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً وحتي الساعه السادسة مساءا لحين انتهاء المدة المحددة والتي من المقرر لها نهاية الشهر الحالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء تشجيعاً للمواطنين وتيسيرا عليهم.

تقديم كافة التسهيلات للمواطنين

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء مع تكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.

التأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين

وشدد المحافظ علي الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة إرتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الادوار بما يكفل تحقيق معايير السلامه العامة بالاضافة الى الاستمرار فى أعمال التطهير والرش الدورى لكافة المقار وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

رفع تالف الرصف القديم بطريق الكوم الاحمر

وكانت بدأت أجهزة مركز ومدينة اوسيم برئاسة فرج عبد العاطي في أعمال رفع تالف الرصف القديم بالطريق الرئيسي بالكوم الأحمر بدايةً من"مزلقان" كوبري الكوم الأحمر مروراً بقرية شنباري وحتى مستشفي أوسيم المركزي بمدينة أوسيم مع ورفع كافة التعديات بالطريق، وذلك لبدء رصف الطريق بطول "4800م" تقريباً، ضمن خطة رصف الطرق المعيبة بمركز ومدينة أوسيم وجاري استكمال الاعمال.