نجوم الفن يدعمون فيفي عبده بعد شائعة وفاتها: «كلنا بنحبك»

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير «إنستجرام» تتحدث فيه عن أزمة مرضها عقب تعافيها، وقالت: «يا جماعة أنا بخير والحمد لله، وبشكر كل الناس اللي بتحبني واتطمنت عليا، أما الناس اللي بتقول إني موت وإني في الإنعاش، ليه تخضوا الناس عليا أنا مموتش منكم لله».

وأضافت : «كويس إن الواحد بيسمع الكلام ده وهو عايش على الدنيا».

وانهالت عليها التمنيات بالشفاء من عدد كبير من نجوم الفن والغناء، أبرزهم المطربة التونسية لطيفة والتي علقت قائلة: «ألف بعد الشر عليكي حبيبه قلبي وخمسة وخميسة عليكي وعلي روحك الطيبة ياحبيبة الجماهير».

كما قالت المطربة أنغام: «بعد الشر عليكي ياحلوة ربنا يخليكي لينا ويبارك في صحتك يافيفي»، كما أضافت صفية العمري: «ألف سلامة عليكي يافيفي»، وأوضحت غادة عبدالرازق: «ربنا يديكي الصحة حبيبتي وكلنا بنحبك».

وفي السياق ذاته، علقت رانيا محمود ياسين: «ألف سلامه عليكي ياحبيبتي».

وكانت نشرت فيفي عبده منذ أيام رسالة صوتية مكتفية بوضع صورة لها في مرحلة الشباب لتطمئن الجمهور علي حالتها الصحية وتحدثت بصوت متقطع قائلة: «أنا في البيت، أنا عايزة أطمنكوا عليّ أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا عيانة وفي البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، معنديش أي حاجة، اللي عندي إني أنا محتاجة دعاء الناس، لأني فعلا مكنتش قادرة أمشي على رجليا، الحمدلله رب العالمين أديني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة».

وأضافت «فيفي»: «مش عارفة مطلعين إشاعات كتير عليّ جدا، حرام اللي هما كاتبينه ده، الحمدلله أنا كويسة، وإن شاء الله واقعة وتزول، وربنا يشفي كل مريض وأنا من ضمنهم، ومن مصر أم الدنيا بحبكم أوي، ربنا يخليكم بيت بيت».