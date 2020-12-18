فيفي عبده: أنا بصحة جيدة.. حسبي الله في مروجي شائعة وفاتي

أعلنت الفنانة فيفي عبده غضبها الشديد من الشائعات التي ترددت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن وفاتها.

وقالت «فيفي» لـ«لوطن»: «أنا الحمد لله بخير جدا ولا أعلم من سبب هذه الشائعات السخيفة التي أقلقت محبيني وجمهوري، أنا مستاءة جدا من هذه السخافة، لا أعلم ما الغرض أو وجه الاستفادة سوي البلبلة وقلق جمهوري ومحبيني».

وأضافت: «رغم أنني مازلت أشعر بالتعب إلا أنني أصررت على العودة مرة أخرى إلى السوشيال ميديا، حتى أخرس مثل هذه الشائعات السخيفة التي ليس لها أساس من الصحة، لدرجة أنني ظهرت للجمهور وأنا أجري جلسة العلاج الطبيعي مع الطبيب حتي أطمئن كل من قلق علي والموضوع بسيط هو ألم في قدمي فقط».

وواصلت فيفي: «بدأت العودة مرة أخرى للسوشيال ميديا والتواصل مع جمهوري وبدأت أتحسن الحمد لله بفضل دعواتهم ومحبتهم ليا».

وظهرت منذ ساعات فيفي عبده خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على «إنستجرام» لتطمئن جمهورها علي صحتها بعد تداول أخبار عن دخولها العناية المركزة وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

وقالت خلال الفيديو: «أنا الحمد لله بصحة جيدة وموجودة في المنزل ولا صحة لما تردد عن وجودي في العناية المركزة كل هذه شائعات يروجها ناس مرضى وحرام عليكم تخضوا جمهوري الذي يحبني ومن لم يحبني، فحسبي الله ونعم الوكيل وربنا يعطي الجميع الصحة».

جدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده من أكثر الفنانات خوفا من الحسد، حيث ترتدي بصفه دائمة الخرز الأزرق وتستعين بالبخور في كل وقت حتي تطرد العين وتبعد عنها الحسد.

وأعربت فيفي عن أمنيتها في العودة للرقص من جديد عبر حسابها الرسمي بتطبيق »انستجرام»، بخاصة وأنها كانت تحرص علي مشاركة جمهورها مقاطع رقص لها من أمام منزلها في الساحل الشمالي، والتي كانت تحقق نسبة مشاهدات مرتفعة من متابعي الفنانة عبر حسابها الذي يتابعه 7 ملايين و300 ألف متابع من مصر وبلدان الوطن العربي.