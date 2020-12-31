ارتفاع عدد وفيات الجيش الأبيض إلى 6 أطباء في أسوان

استشهد طبيب في محافظة أسوان، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع عدد وفيات الجيش الأبيض في المحافظة إلى ستة أطباء.

ولفظ الدكتور مجدي مصطفى صالح، استشاري وأستاذ جراحة المسالك البولية بطب أسوان، أنفاسه الأخيرة بمستشفى أسوان التخصصى "عزل أسوان" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد مصدر طبي مسئول بمستشفى العزل، أن الدكتور مجدي مصطفى، خضع للعزل المنزلي منذ فترة، وتدخورت حالته وجرى احتجازه بالمستشفى منذ عدة أيام، إلا أنه فارق الحياة إثر تعرضه لمضاعفات صحية أدت إلى تدهور حالته فلفظ أنفاسه الأخيرة.

من جهتها، نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الأطباء الستة الذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داعين الله أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

يذكر أن محافظة أسوان، سجلت أول حالة استشهاد طبيب، عقب تعرضة للإصابة بفيروس كورونا بفيروس كورونا يوم 26 مايو الماضى وهو الدكتور إسحاق عوض، إستشارى الجهاز الهضمى والمناظير، أعقب ذلك وفاة الشقيقين الدكتور أشرف القاضي استشاري الباطنة، ورافت القاضي، إستشارى الجراحة العامةبنهاية مايو الماضى ومطلع شهر يونيو.