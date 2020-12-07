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12 معلومة عن مصابي كورونا بـ"عزل أسوان"

كتب:

عبد الله مشالي
08:13 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
مستشفى أسوان التخصصي

مستشفى أسوان التخصصي

يعتبر مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، هو مستشفى العزل الرئيسي لاستقبال الحالات المتوسطة والحرجة لمصابي كورونا " كوفيد – 19"، وترصد "الوطن" بعض المعلومات عن المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمتواجدين حالياً داخل المستشفى حيث يتواجد 46 مصابا فقط مساء اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020

·   إجمالي المصابين المتواجدين حالياً 46 مصابا مقسمين كالتالي "داخلي 39 ويوجد من بينهم مريض سلبي مرتين، وفي الرعاية 7 مصابين.

·       الحالات بالرعاية المركزة مقسمين " 2 سباب ، 3 تيوب، 2 رزفار" .

·       خروج اليوم حالة واحدة.

·       وفيات اليوم لا يوجد.

·        سلبي أول مرة "لا يوجد".

·        تحويلات للنزل "لا يوجد" تم إغلاق النزل وتسليمه للشباب والرياضة.

·       تحويلات للمنزل عزل منزلي "حالتين".

·       وعن البيان التراكمى من بداية الأزمة الاجمالى:  1355 مصابا ومصابة من مختلف المحافظات والجنسيات.

·       إجمالي المتعافين 466.

·        إجمالي الوفيات 245.

·       إجمالي التحويلات  للنزل 379.

·       إجمالي التحويلات للمنزل 219.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.

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