أهالي مدينة دشنا يتصدون لبلطجية حاولوا سرقة محال تجاري.. فيديو

تصدى أهالي دشنا في قنا لأحد البلطجية، منذ قليل، بعد أن أثار الزعر بشارع المحطة خلال محاولته سرقة محلا تجاريا بالمدينة في وضح النهار، وحضرت قوات الشرطة وسيطرت على الموقف.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا، بإلقاء القبض على بلطجي من قبل الأهالي في شارع المحطة بالمدينة، بعدما حاول سرقة أحد المحال التجارية في وضح النهار بمعاونة أخرين.

وقال أحد الأهالي، إن المتهم حاول سرقة محل تجاري بمعاونة آخرين، لافتًا إلى أن أحد المتهمين مزق جسده بآلة حادة، وتمكن الأهالي من السيطرة علي الموقف بعد حضور رجال الأمن اذين اقتادوا المتهم لديوان مركز الشرطة، فيما تمكن شركائه من الهرب.

وبحسب مصدر أمني، استغل المتهم صلاة الظهر وحاول هو وزملائه سرقة محل تجاري مشهرين الأسلحة البيضاء، وأثناء تصدي الأهالي لهم فر غالبيتهم هاربين، فيما الأهالي حول أحد المتهمين ولم يتمكن من الهرب.

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وتابع المصدر أن المتهم وقع في مأزق بعد حصار الأهالي فأخرج مطواة ومزق جسده لينزف الدماء، لإثارة الذعور في نفوس الأهالي، إلا أنه لم يتمكن من الهرب، بعد حضور قوات الشرطة.

وأشار إلى أن المتهم جرى إلقاء القبض عليه وإسعافه، وجاري التحقق من هويته من قبل مباحث المركز التي وجهت الشكر لأهالي مدينة دشنا على تصديهم للمتهمين.

وتفحص الأجهزة الأمنية الفيديوهات التي سجلتها كاميرات المحال التجارية بشارع المحطة وعددها 12 محلًا على جانبي الشارع لتحديد هوية باقي المتهمين، وجاري تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.