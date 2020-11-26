روَّعوا جيرانهم.. إحالة 4 "بلطجية" هاربين لجنايات الطوارئ بالدقهلية

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، اليوم الخميس، بإحالة 4 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بممارسة أعمال بلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما، واستخدامهما ضد أحد المواطنين بقرية "البلامون"، التابعة لمركز السنبلاوين، والأهالي القاطنين بمحيط الواقعة، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي ومعنوي بهم، والإضرار بممتلكاتهم.

وصدر قرار المحامي العام الأول بإحالة كل من "صلاح ع. ع."، و"أيمن أ. ع."، و"علي أ. أ."، و"عبدالجواد م. ع."، وجميعهم هاربون، وذلك في القضية رقم 132 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ السنبلاوين، والمقيدة برقم 212 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة.

وأكد المجني عليه "سالم عبدالمنعم"، 52 سنة، عامل زراعي، مقيم في قرية البلامون، أنه يوم 16 سبتمبر 2020 فوجئ حال تواجده أمام مسكنه، بحضور المتهمين إليه، حاملين أسلحة نارية، وأطلقوا عدة طلقات تجاه منزله، فأحدثوا به بعض التلفيات، وأضاف أن ما حدث منهم لاستعراض القوة، والتلويح بالعنف، قاصدين من ذلك فرض السطوة والبلطجة عليه.

وأكدت تحريات المباحث أنه بالفحص تبين وجود أثر لثقب نافذ، يمثل فتحة دخول وخروج بماسورة الصرف الخاصة بطلمبة المياه، يمكن أن يكون تأثير إطلاق النار، كما عثر بالمكان على فوارغ لطلقات الأسلحة النارية.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قاموا باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد المجني عليه "سالم عبدالمنعم محمد"، والأهالي القاطنين بمحيط الواقعة، بقصد ترويعهم وتخويفهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنتهم، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وإلحاق الضرر بمصالحهم، والمساس بحريتهم الشخصية، على النحو المسبب بالتحقيقات.

ووقعت بناءً على ارتكاب تلك الجريمة، جريمة أخرى للمتهمين، تتمثل في أنهم في ذات ظرفي الزمان والمكان، أحدثوا التلفيات الثابتة بالأوراق، في ماسورة الصرف الخاصة بالمسكن المملوك للمجني عليه، بأن أطلقوا صوبها عدة أعيرة نارية، باستخدام أسلحة آلية وخرطوش، وقد ترتب على ذلك ضرر مالي، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص، أسلحة نارية، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية.