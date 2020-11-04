كشف ملابسات فيديو بلطجيه يعتدون على مواطن بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "بلطجيه يعتدون على مواطن بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر" متضمناً قيام شخصان بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من تحديد شخص المجنى عليه وتبين أنه (صاحب محل زيوت ، مقيم بدائرة القسم) ، وبإستدعائه قرر أنه حال تواجده بالمحل ملكه الكائن بمحل الواقعة حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصان بسبب خلافات مالية بينهما حول ثمن تغيير زيت مركبة ( توك توك) ملك أحدهما .. تطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب بالأيدى دون إحداث إصابته ولاذا بالفرار ، كما أضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل – سائق مركبة "توك توك"، مقيمان بدائرة القسم)

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.