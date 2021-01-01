وظائف شاغرة في 4 بنوك.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلن عدد من البنوك حاجتها لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك عودة، واستمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض في التقرير التالي دليل الوظائف الشاغرة في البنوك والمجالات المتاحة والشروط وطريقة التقديم وذلك على النحو التالي:

وظائف شاغرة في بنك مصر

أعلن بنك مصر حاجته لشغل وظائف شاغرة تتمثل في مسئول خدمات مصرفية بالمنيا وبني سويف، على أن يكون آخر موعد للتقدم للوظائف عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك يوم 5 يناير 2021، والشروط المطلوبة هي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، إدارة أعمال، تمويل واستثمار، التأمين، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشآت مالية تسويق، إدارة، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، من دفعات 2016 حتى 2020.

- ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل.

- إجادة مهارات التواصل الفعال.

- أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة المنيا أو بني سويف وفق البطاقة الشخصية

- ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات من قبل في بنك مصر.

- أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية والمعهد الكندي العالي.

وظائف البنك الأهلي المصري

يطلب البنك الأهلي المصري بين الحين والآخر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في فروعه، ويمكن التقديم للوظائف التي يطلبها البنك من خلال ملء البيانات المطلوبة لحديثي التخرج أو أصحاب الخبرة وجاءت شروط التقدم لحديثي التخرج كما يلي:

- ألا تزيد سن المتقدم على 28 عاما عند التعيين.

- أن يكون محل الإقامة للمتقدم مطابق للرقم القومي.

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

على أن تكون الكليات والتخصصات التي يطلبها البنك هي تجارة وما يعادلها، إدارة أعمال، اقتصاد وعلوم سياسية، تكنولوجيا المعلومات، حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات، حقوق .

وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية حاجته لشغل عدد من فرص العمل الشاغرة على الحساب الرسمي له على موقع «لينكد إن» على النحو التالي:

Head of CSR & Shared Value Unit

وجاءت الشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة في القدرة على حل المشكلات، وإتخاذ القرار، والتخطيط، وإجادة مهارات التواصل.

Senior Application Technical Support Officer

والشروط المطلوبة هي الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة من 4 لـ5 سنوات في مجال العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

Senior IT Project Manager

ويشترط في المتقدمين للوظائف إجادة مهارات التواصل، والخبرة في مجال العمل.

Senior Public Portal and Branch User Interface officer

ويمكن التقدم للوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية من خلال الحساب الرسمي للبنك على موقع «لينكد إن».

وظائف بنك عودة

أعلن بنك عودة عبر الحساب الرسمي له على موقع «لينكد إن» حاجته لشغل وظيفة Senior Network Security Specialist ، والشروط المطلوبة هي الحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العم، الخبرة 4 سنوات على الأقل في مجال العمل، وإجادة مهارات التواصل مع الآخرين.

ويمكن التقدم للوظائف من خلال الحساب الرسمي للبنك على موقع «لينكد إن».