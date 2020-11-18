إعلام القليوبية ينعى اللواء ياسر عصر: "بطل من نوع خاص"

نعى الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، اللواء الشهيد ياسر عصر، وكيل إدارة شرطة النقل والمواصلات، ابن محافظة القليوبية، الذي سقط في هواية مترو قبل أيام، مؤكدا أنه "بطل من نوع خاص".

وأضاف مدير إعلام القليوبية، أن الشهيد قدم نموذجا رائعا فى التضحية والإيثار، واستشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وتابع بأن الشهيد نموذج واحد من بين نماذج عديدة فى لوحة شرف تضم مئات الأبطال والمصابين من أبطال الشرطة المصرية والقوات المسلحة الباسلة.

وأصدرت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بيان اليوم، قالت فيه إن "الشهيد يتمتع بحسن الخلق وتدينه وبره بأهله وسلوكه الطيب وسط زملائه إلى جانب حبه الشديد لوطنه، وليس غريبا على بطل من رجال الشرطة أن يقدم روحه من أجل مصر وشعبها".

وفي وقت سابق شارك أبناء قرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومن أهالي القرى المجاورة، في العزاء الذي أقامته أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي استشهد ليلة أمس، أثناء مشاركته في جهود السيطرة على حريق نشب بإحدى الهوايات بمحطة مترو "مسرة" في القاهرة.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، سواء من محافظة القليوبية أو وزارة الداخلية، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، الذي ضحى بروحه لإنقاذ آلاف الركاب في محطة المترو من الحريق.

وشيع الآلاف من أهالي "مشتهر" جثمان شهيد الواجب إلى مثواه الأخير، حيث تم دفنه في مقابر العائلة، في جنازة شعبية مهيبة، حيث اتشحت القرية بالسواد، حزنا على استشهاد اللواء ياسر عصر، الذي كان يحظى بحب وتقدير الجميع في القرية.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية عقب صلاة الظهر، وحملوا الجثمان ملفوفا بعلم مصر على سيارة إطفاء، حتى تم دفنه في مقابر العائلة بالقرية، وسط حالة من الحزن خيمت على الأهالي، الذين أكدوا أن الشهيد كان يتمتع بحسن الخلق، والسيرة الحسنة، وكان يحظى باحترام الجميع.