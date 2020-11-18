عزاء شعبي للشهيد اللواء ياسر عصر بقرية "مشتهر"

شارك أبناء قرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومن أهالي القرى المجاورة، في العزاء الذي أقامته أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي استشهد ليلة أمس، أثناء مشاركته في جهود السيطرة على حريق نشب ف إحدى الهوايات بمحطة مترو "مسرة" في القاهرة.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، سواء من محافظة القليوبية أو وزارة الداخلية، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، الذي ضحى بروحه لإنقاذ آلاف الركاب في محطة المترو من حريق.

وشيع الآلاف من أهالي "مشتهر" جثمان شهيد الواجب إلى مثواه الأخير، حيث تم دفنه في مقابر العائلة، في جنازة شعبية مهيبة، حيث اتشحت القرية بالسواد، حزناً على استشهاد اللواء ياسر عصر، الذي كان يحظى بحب وتقدير الجميع في القرية.

وقبيل أداء صلاة الجنازة، تجمع أفراد عائلة الشهيد، الذي ينتمي لواحدة من كبرى العائلات بمركز طوخ، بالإضافة إلى أهالي القرية، انتظاراً لوصول جثمان الشهيد من مستشفى الشرطة بالعجوزة، الذي نقل إليه عقب إصابته في الحادث.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية عقب صلاة الظهر، وحمل الجثمان ملفوفاً بعلم مصر، على سيارة إطفاء، حتى تم دفنه في مقابر العائلة بالقرية، وسط حالة من الحزن خيمت على الأهالي، الذين أكدوا أن الشهيد كان يتمتع بحسن الخلق، والسيرة الحسنة، وكان يحظى باحترام الجميع.