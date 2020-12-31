لجنة الصحة بالبرلمان: يوجد 17 تحورا لكورونا وكل بيت في مصر به مصاب

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وجود 17 تحور لفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن كل بيت في مصر يوجد به مصاب كورونا، وأن الأعداد التي تعلن لا تعكس الواقع وأن أرقام الإصابات بهذا الوباء القاتل مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو العلا، في بث مباشر، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن ما يثار بشأن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا، عليه تحفظ، لأن ما حدث هو تحور حدث في فيروس كورونا المستجد، مثله مثل باقي الفيروسات الأخرى.

تحور كورونا أسرع انتشارا بنسبة 70%

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن فيروس كورونا المستجد، منذ بداية ظهوره في الصين، وصولًا إلى الطفرة، التي ظهرت في بريطانيا حدث له 17 تحورًا، موضحًا أن التحور الذي حدث أسرع انتشارًا بنسبة 70%، إلا أنه لم يثبت حتى الآن أنه أكثر شراسة، على الرغم من زيادة معدلات الإصابة بين الشباب عن بداية ظهوره.

الإصابات ستزيد في الشتاء

وحول تزايد أعداد المصابين، أكد أبو العلا، أنه كان أمرًا متوقعًا، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض الحرارة، وقلة التهوية، مشيرًا إلى أنه مع زيادة أعداد المصابين، فمن الطبيعي أن يقابلها ارتفاعًا في أعداد الوفيات، خصوصًا بين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووجه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، نصيحة لكل من تظهر عليه أعراض إصابة، بالبدء في العزل، وفي حال استمرت الأعراض أكثر من يومين، يتم إجراء التحاليل، ليتم بناءً عليها معرفة وتحديد بروتوكول العلاج، مشيرًا إلى أنه حال دخول أعراض جديدة، مثل التهابات المعدة، والإسهال، تتغير أنواع العلاج التي يتم تناولها.

وعن أعداد المصابين المعلنة، أكد النائب أيمن أبو العلا، أن الأعداد الحقيقية للمصابين أكثر من ذلك بكثير، وقال: كل بيت في مصر به مصاب فيروس كورونا، وكل هذا كان متوقعًا، إلا أن الأوضاع لا تزال مطمئنة، خاصة وأن التحور الجديد أكثر انتشارًا، إلا أنه أقل شراسة، فضلًا عن قرب استخدام الأمصال، والتي لها نتائج إيجابية كبيرة.