تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء بشأن الكمامة في الفيوم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على ضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع المصالح الحكومية والمديريات الخدمية، إثر زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وشدّد المحافظ على أنّ كل رئيس مصلحة أو قطاع يتحمل مسؤولية سلامة العاملين والمترددين على الجهة الحكومية، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم الدوري والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لضمان سلامة الجميع والتصدي لانتشار العدوى بالفيروس.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ قرار المحافظة بتخفيض نسب العمالة بالمصالح الحكومية هدفه الحفاظ على التباعد وتقليل الزحام بأماكن العمل، مشيرًا إلى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات بداية من يوم الأحد المقبل، موضحًا أن الضبطية القضائية لرؤساء المدن والقرى والأحياء تساعد في تنفيذ بنود القانون بنطاق كل جهة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء مجالس المدن بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات المرورية على الفنادق والمنشآت السياحية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلغاء إقامة المهرجانات والاحتفالات بجميع أنواعها وإغلاق دور المناسبات، وكذلك المرور على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بالكمامات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية، محذرًا من العواقب الوخيمة التي تنتظر المتقاعسين عن آداء مهام عملهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الفيوم مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة، لمتابعة آليات مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والخطوات التي تم إتخاذها في هذا الشأن، وسبل تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.