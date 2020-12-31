تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء بشأن الكمامة في الفيوم

تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء بشأن الكمامة في الفيوم
الأنصاري يحذر رؤساء المدن من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية
كتب:
أسماء أبو السعود
03:44 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء بشأن الكمامة بالفيوم
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على ضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع المصالح الحكومية والمديريات الخدمية، إثر زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وشدّد المحافظ على أنّ كل رئيس مصلحة أو قطاع يتحمل مسؤولية سلامة العاملين والمترددين على الجهة الحكومية، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم الدوري والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لضمان سلامة الجميع والتصدي لانتشار العدوى بالفيروس.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ قرار المحافظة بتخفيض نسب العمالة بالمصالح الحكومية هدفه الحفاظ على التباعد وتقليل الزحام بأماكن العمل، مشيرًا إلى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات بداية من يوم الأحد المقبل، موضحًا أن الضبطية القضائية لرؤساء المدن والقرى والأحياء تساعد في تنفيذ بنود القانون بنطاق كل جهة.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء مجالس المدن بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات المرورية على الفنادق والمنشآت السياحية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلغاء إقامة المهرجانات والاحتفالات بجميع أنواعها وإغلاق دور المناسبات، وكذلك المرور على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بالكمامات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية، محذرًا من العواقب الوخيمة التي تنتظر المتقاعسين عن آداء مهام عملهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الفيوم مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة، لمتابعة آليات مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والخطوات التي تم إتخاذها في هذا الشأن، وسبل تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.