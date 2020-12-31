تشكيل وحدة للتدخل السريع لإزالة حالات البناء المخالف بالفيوم

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، اليوم الخميس، إلى عدم تحصيل أي مبالغ مالية نظير أعمال رد الشئ لأصله، مع ضرورة الالتزام بالكود المصري في أعمال الرصف، لافتًا إلى تشكيل لجنة من المحافظة وكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشئ لأصله، وإلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير والاشتراطات، حفاظًا على المال العام.

وكلف المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بحصر احتياجات الشوارع من أعمال الرصف، والمبالغ المتاحة لرد الشئ لأصله، والعرض بتقرير قبل يوم الأحد القادم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ المحافظ وجه رؤساء المدن لليقظة التامة في التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، والتصدي الفوري لكافة محاولات البناء المخالف، لافتًا إلى أنه تم تشكيل وحدة للتدخل السريع في حالات البناء المخالف، للتأكد من التراخيص وإزالة التعديات فور حدوثها.

أمّا فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير القرى على مستوى الجمهورية، طالب محافظ الفيوم بسرعة رصد الاحتياجات اللازمة بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، استعدادًا لتنفيذ المبادرة، مشددًا على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لخطة التطوير بالمركزين، و"التشبيك" بين المشروعات التي يُجرى تنفيذها والمشروعات التي ستدخل حيز التطوير، حتى لا تتعارض رؤية قطاع مع قطاع آخر في خطة التطوير بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين، مع ضرورة أن يكون للمشروعات المقترحة تأثير واضح على المواطن وتخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع تطويع الاحتياجات لتتلاءم مع الميزانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة، لمتابعة آليات مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وسبل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.