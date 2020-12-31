تشكيل وحدة للتدخل السريع لإزالة حالات البناء المخالف بالفيوم
إلزام الجهات المنفذة للمشاريع بمدة زمنية محددة لرد الشئ لأصله
كتب:
أسماء أبو السعود
03:24 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
تشكيل وحدة للتدخل السريع لإزالة حالات البناء المخالف بالفيوم
وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، اليوم الخميس، إلى عدم تحصيل أي مبالغ مالية نظير أعمال رد الشئ لأصله، مع ضرورة الالتزام بالكود المصري في أعمال الرصف، لافتًا إلى تشكيل لجنة من المحافظة وكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشئ لأصله، وإلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير والاشتراطات، حفاظًا على المال العام.
وكلف المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بحصر احتياجات الشوارع من أعمال الرصف، والمبالغ المتاحة لرد الشئ لأصله، والعرض بتقرير قبل يوم الأحد القادم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ المحافظ وجه رؤساء المدن لليقظة التامة في التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، والتصدي الفوري لكافة محاولات البناء المخالف، لافتًا إلى أنه تم تشكيل وحدة للتدخل السريع في حالات البناء المخالف، للتأكد من التراخيص وإزالة التعديات فور حدوثها.
أمّا فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير القرى على مستوى الجمهورية، طالب محافظ الفيوم بسرعة رصد الاحتياجات اللازمة بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، استعدادًا لتنفيذ المبادرة، مشددًا على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لخطة التطوير بالمركزين، و"التشبيك" بين المشروعات التي يُجرى تنفيذها والمشروعات التي ستدخل حيز التطوير، حتى لا تتعارض رؤية قطاع مع قطاع آخر في خطة التطوير بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين، مع ضرورة أن يكون للمشروعات المقترحة تأثير واضح على المواطن وتخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع تطويع الاحتياجات لتتلاءم مع الميزانيات المتاحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة، لمتابعة آليات مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وسبل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.