التضامن: 9200 أسرة استفادت من حملات التوعية من الإدمان

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات.

وأضافت القباج، أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حي الأسمرات، وخاصة الشباب والمراهقين.

اعتمدت هذه التدخلات على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية، والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة بحي الأسمرات، لافتة إلى أن هناك 9200 أسرة استفادت من الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستهدفت الزيارات المنزلية رفع وعي قاطني الأسمرات بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023 على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق.

تخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة حي الأسمرات

وتضمنت الأنشطة برامج الوقاية الأولية عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة حي الأسمرات، وعقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية منها التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والتنمية المحلية.

البرامج التوعوية

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ برنامج «اختار حياتك» في 4 مدارس بحي الأسمرات لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بهدف تمكينهم من رفض ومقاومة إغراءات الوقوع في براثن المخدرات واستفاد 2925 طالبا وطالبة، وذلك بمشاركة ما يقرب من 1200 طفل، بجانب تنفيذ عدد 10 إعلانات طرق بأماكن مميزة بالحي للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان.

تقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج

وأكد أنه تم تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.

واستقبلت العيادة 341 مُتردد من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان، كما تم افتتاح عيادة للإناث «يوم من كل أسبوع » نتيجة تواجد نسبة من الإناث تصل إلي 3.4% من بين المتقدمين لتلقي خدمات العلاج.

ولفت إلى أن 84% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا علي الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابي لهذه الزيارات، في حين تعرف 16% علي الخدمة من خلال الوسائط الدعائية ومنها إعلانات الطرق بالمنطقة.

وأكد عثمان، أنه جار تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بمناطق المحروسة وبشائر الخير وروضة السيدة مطلع العام المُقبل 2021.