بعد وفاة 6 نزلاء.. ضبط مسئولي مصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القائمين على مصحة علاج الإدمان بحي العجمي، اليوم، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، على خلفية اندلاع حريق بالمصحة أسفر عن مصرع 6 مرضى وإصابة آخر ونجاة 39 آخرين.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغا، مساء أمس، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بفيلا رقم 27 بشارع 13 متفرع من شارع الحنفية بمنطقة البيطاش بحي العجمى.

وتبين من الفحص أن الفيلا مكونة من طابقين و"روف" وتستخدم كمصحة للعلاج النفسي والإدمان، وتضم 45 نزيلًا، فيما تسبب الحريق فى مصرع 6 مرضى وإصابة آخر.

وكشفت معاينة النيابة العامة للفيلا، وفاة المرضى الـ 6 نتيجة الاختناق أثناء وجودهم داخل الغرف المخصص لهم بالمصحة، وفشلهم فى الخروج بسبب غلق جميع الأبواب بشكل محكم.

وقرر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة، ندب الطبيب الشرعى، لتشريح جثث المتوفين وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم عقب انتهاء التشريح، كما أمرت النيابة باستدعاء مسئولى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لسؤالهم عن وجود تراخيص للمصحة من عدمه، واشتراطات السلامة المهنية.

واستعجلت النيابة العامة تقرير خبراء الأدلة الجنائية، للوقوف على أسباب الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المصحة غير مرخصة ومخالفة لكافة الاشتراطات الطبية والسلامة والصحة المهنية، وتتواجد داخل كتلة سكنية بمنطقة العجمي، ويديرها أحد المتعافين من الإدمان.