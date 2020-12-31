أنيسة حسونة تشكر الفنانة درة على تبرعها لمستشفى الناس: سعيدة بزيارتها

أعربت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للقلب الخيري بشبرا الخيمة، عن سعادتها بزيارة الفنانة التونسية درة، على زيارتها اليوم للمستشفى وتبرعها لها.

ونشرت «حسونة» فيديو لزيارة «درة» للمستشفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كانت زيارة جميلة من الفنانة المحبوبة درة أسعدت الأطفال المرضي وجميع العاملين بالمستشفي، شكر خاص للنجمة درة لتبرعها بالمشاركة في هذا العمل علشان الناس للناس».

وقالت «درة» عبر الفيديو الذي نشرته «حسونة»: «سعيدة جدا بجدا بزيارتى لمستشفى الناس، 575 سرير لعلاج القلب بالمجان 100% وخدمة علاجية على أعلى مستوى، أنا انبهرت بكل جاجة شفتها؛ أجهزة، أطباء، ممرضين، كل حاجة على أعلى مستوى، بهنيهم على المجهود اللى هم عاملينه للأطفال المحتاجين عمليات فى القلب، وبأكد على أنه ده كل بالمجان، وبقول لكل الناس يساعدوا ويزورا مستشفى لناس، حاجة مشرفة جدا فى الشرق الأوسط وأفريقيا، دي حاجة خلتني أنبهر بوجود مستشفى زي مستشفى الناس».

ومستشفي الناس للأطفال الخيري الجديد، بحي غرب شبرا الخيمة، من أكبر المراكز الطبية المتميزة للأطفال على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، وهي بمثابة نموذج مشرف للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لخدمة المواطنين، وتتولي النائبة أنيسة حسونة منصب المدير التنفيذي للمستشفى.

وتبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 600 سرير وبدأت المرحلة الأولى في 2019 بـ110 سرير، كما تضم المستشفى 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية، و48 عيادة خارجية.