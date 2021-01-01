الصحة تكشف الطريقة الصحيحة لغسل الكمامة القماش: استخدم الكلور

تكثف وزارة الصحة والسكان تقديم الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ بالوزارة خاصة خلال هذه الفترة مع تزايد الحالات المصابة بالفيروس، وتحذير وزيرة الصحة والسكان فى مؤتمر صحفي، لها بأن أعداد المصابين بالأمراض التنفسية بمن فيهم مصابو كورونا ستزيد خلال 3 أشهر، وهم يناير وفبراير ومارس، ليس فقط على مستوى مصر بل على مستوى العالم، واتخذت الحكومة المصرية قرارا بتغريم أى مواطن لن يرتدى الكمامة ابتداءا من يوم الأحد القادم.

الصحة: الكمامة القماش يتم غسلها بالطريقة العادية بشرط استخدام مطهر الكلور

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، طريقة غسل الكمامة القماش والتى جاءت على النحو التالى:

غسلها بالطريقة العادية المتبعة مع الملابس ويتم استخدام مطهر الكلور المنزلى مع التأكيد على تجفيفها فى الهواء الطبيعي وتعريضها لاشعة الشمس كيها.

وفى سياق متصل، قالت الوزارة فى منشور توعوى لها أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مع وجود كحة لمدة 10 أيام.

من الصحة للمواطن: عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة

وقدمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإنفلونزا الموسمية والتى جاءت على النحو التالى:

- غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس وبعد ملامسة مناديل ورقية مستعملة.

- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يديك عند السعال أو العطس بل استخدام مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام.

- عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتستمر تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.