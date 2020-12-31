إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالفيوم

ماس كهربائي في لوحة الكهرباء.. تطايرت عدة شرارات على الستائر فاشتعلت النيران وانتشرت بسرعة البرق إلى باقي أرجاء الشقة، وسط محاولات الأب والأم إنقاذ أبنائهم الثلاثة.. الدخان يملأ الأركان ويفقد الجميع وعيه بسبب الاختناق.. دقائق من الرعب عاشتها أسرة داخل شقتها السكنية في الفيوم، بعد اشتعال النيران بها نتيجة ماس كهربائي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر حريق هائل نشب في شقتهم بسبب ماس كهربائي.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد أسامة قرني رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، أنّ الحريق نشب في شقة مكونة من ثلاثة غرف بالطابق الثاني في عمارة سكنية بجوار ميدان نور الهدى ببندر سنورس، وذلك نتيجة ماس كهربائي في لوحة كهرباء الشقة.

وبيّنت التحريات أنّ المصابين هم سيد جمعة السيد (40 عامًا)، وزوجته دعاء سيد عبد العزيز (31 عامًا)، وأبنائه هنا سيد جمعة السيد (10 أعوام)، وملك سيد جمعة السيد (6 أعوام)، وعمر سيد جمعة السيد (12 عامًا)، وأصيبوا جميعهم بحالة اختناق وحروق بسيطة نتيجة كثافة الدخان المتصاعد جراء الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراجهم من الشقة.

وعلى الفور هرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى سنورس العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وعمل الفحص الطبي اللازم لبيان ما بهم من إصابات، فيما تمكنت قوات المطافئ من السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكلفت المعمل الجنائي بفحص مكان الحريق والتأكد من أسباب الحريق، وهل هي ماس كهربائي قضاء وقدر أم وقع حادث الحريق بفعل فاعل.