«الأعلى للجامعات» يكشف مصير الطلاب الذين أدوا امتحانات التيرم الأول

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مصير الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، بالكليات المختلفة بالجامعات، قائلا: «الطلاب الذين أدوا امتحانات عدد من المواد الدراسية بالجامعات أو حتى العلمي، سيتم احتسابها لهم، جميع المواد متشاله ليهم»، مؤكدا أن الامتحانات التيرم الأول سيتم تأجيلها لبعد أجازة نصف العام، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة آلياتها وضعها.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيم الالتزام بجميع قرارات مجلس الوزراء، موضحا أن سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، لافتا إلى أنه سيتم إخلاء المدن الجامعية تدريجيا.