التعليم العالي تكشف مصير المصابين بكورونا في امتحانات التيرم الأول

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة، الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والاتلزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي بين الطلاب أثناء التواجد بلجان الامتحانات، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أنه يحق للطالب الاعتذار عن الامتحانات قبل انطلاقها بفترة من خلال التقدم بطلب بذلك، وكذلك تأجيل امتحانات الطلاب المصابين بكورونا لموعد آخر لامتحاناتهم يحدده مجلس القسم وذلك بكامل درجاتهم.

وكشف الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أنه يحق لكل طالب الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، قبل انطلاقها بفترة على أن يتقدم لمجلس القسم بطلب بذلك، وكذلك إعفاء الطلاب المصابين بكورونا من الامتحانات وتأجيلها لهم لوقت لاحق يحدده مجلس القسم وذلك وفقا للتقارير والإجراءات والوراق الرسمية التي تثبت ذلك، مؤكدا أن صحة وسلامة الطلاب فوق كل اعتبار.

النجار: تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الأول للوقاية من كورونا

وأكد النجار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والمحافظة على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بأي مرض، خاصة في اللظروف الراهنية التي يمر بها العام و تتعلق بـ«كوفيد 19».

وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أقر في جلسة الـ23 من يونيو الماضي، أقر أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بكورونا، التقدم بطلب لمجالس الكليات، وذلك قبل بدء انعقاد موعد الامتحانات، ووفقًا للمواعيد التي قررتها مجالس الكليات، من خلال التقدم بطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، الاعتذار عن الامتحانات، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كل الامتحانات المقررة لكل طالب في الفصل الدراسي، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة، فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.