السياحة: عشاء بدون حفلات بالمطاعم الليلة ومواعيد الغلق «إلزامية»

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه وفقا لتعليمات المسؤولين فإن المسموح به ليلة رأس السنة بالمطاعم والمنشآت السياحية هو العشاء فقط مع موسيقى خفيفة دون أي فقرات حية تعطي مظهر الحفلات التي منعها رئيس الوزراء مع تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلى الأخص نسب استقبال الزبائن بحد أقصى 50% من السعة الاستيعابية للمطعم مع عدم تجاوز المواعيد المقررة تحت أي عذر حتى لو كان عدم انتهاء الضيف من وجبته أو أنه في انتظار سداد حسابه أو أي أعذار أخرى.

تفتيش من كافة الجهات على المطاعم الليلة

وأضاف المصرى خلال المنشور الدورى رقم 69 لعام 2020 والذي تم تعميمه على أعضاء الغرفة أن على جميع المنشآت والمطاعم السياحية توقع وجود تفتيشات من جميع الجهات المسؤولة مثل الضرائب بمختلف أنواعها والمصنفات والجمارك والشرطة وخلافه.

مطاعم كثيرة فضلت الغلق خلال ليلة رأس السنة

من جهتها، كشفت مصادر بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن أنه بالرغم من أن ليلة رأس السنة تمثل موسما للمطاعم والكافيهات إلا أن أعدادا ليست بالقليلة فضلت الإغلاق خلال تلك الليلة نظرا لأن كافة القرارات التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية والخاصة بإلغاء الحفلات والفاعليات إضافة إلى الغلق الساعة الواحدة صباحا ستؤدي إلى عدم وجود زبائن خاصة أن هناك تخوف عام بدأ يسيطرعلى المواطنين من ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا، وأن العديد من المطاعم أبلغت الزبائن بإلغاء الحجوزات خلال رأس السنة.

وأشارت المصادر إلى أن خسائرغلق المنشأة ليلة رأس السنة ستكون أقل حال فتح المنشأة ودفع تكاليف التشغيل ورواتب العاملين وعدم وجود زبائن، لافتة إلى أن المطاعم ستعاود من غدا التشغيل وفقا لآليات العمل السابقة، وأنه رغم الخسائر المالية الكبيرة للمطاعم إلا أن الجميع يقدر تلك الإجراءات التي تحافظ على الصحة العامة للمواطنين.