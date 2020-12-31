السياحة: تعليق الفقرات الفنية بالمطاعم ليلة رأس السنة خوفا من التجمعات

قال علي حسن، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المطاعم السياحية في وزارة السياحة والآثار، إنّ الوزارة قررت تعليق إقامة الفقرات الفنية بالمطاعم ليلة رأس السنة، منعا لاستغلال أي من المطاعم لتلك الفقرات في تنظيم أي حفلات قد ينتج عنها تجمعات، موضحا أنّ الوزارة مستمرة في التفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن التزامها بعدم إقامة أي حفلات أو فعاليات فنية أو سياحية الليلة.

إغلاق تام للمنشآت المخالفة

وأكد حسن، لـ«الوطن»، أنّ المنشآت والمطاعم السياحية التي ستخالف تعليمات التشغيل، ولن تلتزم بمواعيد غلق المحلات، فسيتم تطبيق عقوبات عليها تصل حتى الإغلاق التام للمنشأة، مشيرا إلى أنّ الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، هدفها الرئيسي الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من خلال تقليل التجمعات.

ومن جهته، قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّ مواعيد غلق المطاعم السياحية خلال ليلة رأس السنة سيكون في الواحدة من صباح أول أيام العام الجديد.

الإقبال على السهر سيكون ضعيفا

وأوضح أنّ إقبال المواطنين على السهر في المطاعم اليوم سيكون ضعيفا، لوجود تخوفات من الخروج بسبب تزايد إصابات كورونا، فضلا عن إلغاء الحفلات والفقرات الفنية بالمنشآت السياحية، والتي كانت تمثل عامل جذب للمواطنين، مشيرا إلى أنّ الغرفة عمّمت منشورا على أعضائها كافة، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة، بشأن إلغاء أي فعاليات قد تؤدي إلى حدوث تجمعات، فضلا عن ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي ذات السياق، أرسلت العديد من المطاعم السياحية، رسائل إلى روادها، بأنّ آخر موعد لوجود الزبائن في المطاعم اليوم سيكون العاشرة مساء، معللة ذلك بوجود تعليمات بالغلق المبكر للمطاعم من بعض الجهات، تخوفا من حدوث تجمعات قد تؤدى إلى زيادة الإصابات بالفيروس بين المواطنين.

وكانت وزارة السياحة والآثار، سمحت في يوليو الماضي للمطاعم والفنادق، بتقديم فقرة فنية شريطة ألا يتجاوز عدد من يقدمونها عن 3 أفراد.