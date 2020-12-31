عاجل.. التعليم: امتحانات الترم الأول حضوريا بالمدارس بعد 20 فبراير

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن امتحانات الترم الأول، لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم ستعقد حضوريا بالمدارس حتى الآن، مشيرا إلى أن جميع السيناريوهات مطروحة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بخصوص الامتحانات إلا بعد معرفة مستجدات فيروس كورونا، منوها بأن العام الدراسي الحالي استثنائي بسبب جائحة كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم، إن قرار دولة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتأجيل الامتحانات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر العدوى بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة لديها من الخبرات في التعامل مع الأزمة الحالية لاستكمال العام الدراسي الجديد، ولا يوجد أي نية على الإطلاق من إلغاء العام الدراسي 2020-2021.

وأوضح شوقي، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، كانت وضعت خطة تنفيذ الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم بالمدارس، لافتا إلى أنه في حال عقد الامتحانات حضوريا بالمدارس، ستكون ورقية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، وإلكترونيا للصفين الأول والثانى الثانوي، مؤكدا أنه سيتم تأجيل إعلان جداول امتحانات الصفين الأول والثاني، لحين الاستقرار على كيفية عقد الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، بأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيا ولا يوجد أي تغييرات بشأنها، لافتا إلى أن إجازة الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الجديد ستبدأ يوم 16 يناير وحتى 20 فبراير، مؤكدا أن على جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء أى امتحانات تحريرية بالمدارس ومنع الطلاب من الذهاب للمدرسة، بسبب جائحة كورونا.

ولفت شوقي، إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ إجراءات جديدة بالمدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020-2021، من خلال تعقيم المدارس وتطهيرها بشكل يومى، وتحقيق التباعد الجسدي والإجتماعي بين الطلاب داخل الفصول الدراسية، للحد من انتشار الفيروس، علاوة على التطهير المستمر لدورات المياه.