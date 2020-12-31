عاجل.. 6 إجراءات من «الأعلى للجامعات» لمواجهة تفشي كورونا

وافق المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبكامل أعضائه، على مجموعة من القرارات، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم أون لاين، والقرارات الصادرة اليوم عن مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تفشي فيروي كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والتي جاءت كما يلي:

1. استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد حتي نهاية الفصل الدراسي الأول.

2. بالنسبة للامتحانات التي بدأت بأشكالها المختلفة (الطلاب والدراسات العليا أو تلك التي لم تبدأ بعد سيتم عقدها بعد انتهاء إجازة نصف العام يوم 20 فبراير، وإذا كانت بعض الكليات بدأت امتحانات العملي فيستأنف الباقي منها بعد العودة من إجازة منتصف العام.

3. إذا كانت الامتحانات تجري إلكترونيا ببعض الكليات يتم استئنافها بعد العودة من الإجازة.

4. تتولى كل وحدات الجامعة تقليل الأعداد بالنسبة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس مع تنظيم دولاب العمل بما لا يخل بأداء العمل.

5. تعليق عمل القوافل حتى النصف الثاني من يناير.

6. إخلاء المدن الجامعية بهدوء ودون عجلة لتجنب الزحام.