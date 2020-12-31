جمال سليمان بعد تداول صور جثمان حاتم علي: «ارحموا عيلته»

وصل منذ قليل جثمان المخرج السوري الكبير حاتم علي إلى مطار القاهرة الدولي، إلى صالة البضائع لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لسفره إلى سوريا، ومن المقرر أن يسافر مع الجثمان إلى دمشق أبناؤه من أجل دفنه غدا بعد صلاة الجمعة.

وقال الفنان السوري جمال سليمان لـ"الوطن" إنهم أنهوا مبكرا كافة الإجراءات في مشرحة زينهم كما تم انتهاء كافة الإجراءات في المطار وأصبح جاهز على الشحن مباشرة، مشيرا إلى أن الطائرة ستتحرك بعد ساعتين في تمام السادسة مساء، موضحًا أنه سيتحرك مباشرة إلى المطار من أجل توديع الجثمان.

واستنكر «جمال» الصور المتداولة لجثمانه من مطار القاهرة مطالبا الجميع من عدم تداول تلك الصور احتراما لخصوصية الموت وحرمته، كما ناشد الجميع أن يراعوا الجميع في مصابهم لأنه حتى الآن لم يتم دفنه.

وكانت جومانا مراد لم تستطيع وداع حاتم علي بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وكان القنصل السوري بمصر وصل مشرحة زينهم صباح اليوم من أجل إلقاء تظرة الوداع عليه، وكان حاتم علي خضع لتشريح جثمته للشك في وجود شبهة جنائية بعد الوفاة المفاجآة التي تعرض لها.

وكان من المقرر أن يقضي حاتم علي ليلة رأس السنة مع جمال سليمان، ولكن القدر منعه من ذلك الأمر، وقال جمال سليمان من قبل أن حاتم علي كان يعاني من أنه مظلوم حقه ولكن سليمان قال أن وفاته أثبتت أنه محبوب من الجميع.

ونعاه عدد كبير من الفنانين على الوسط الفني منهم كارول سماحة والتي تراجعت عن نشر البوست في بداية الأمر، ونادين نسيب نجيم وعمرو يوسف وكندة علوش ودرة وأروى جودة وجومانا مراد ونسرين طافس والتي قالت أن الوطن العربي فقد مخرج من أهم المخرجين.