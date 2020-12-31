الفنانون يغيبون عن وداع حاتم علي وحضور جمال سليمان وسامر المصري

ساعات قليلة ويوارى الثرى جثمان المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية، الثلاثاء الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، خلال تواجده بأحد الفنادق الكبرى، بعد أن عثر عليه متوفيا داخل غرفته، من قِبل عمال النظافة.

وخرج جثمان «علي» منذ قليل، من مشرحة زينهم، استعدادا لنقله إلى مطار القاهرة، لشحنه على طائرة متجهة إلى دمشق ودفنه بموطنه غدا الجمعة.

وفي الوقت الذي عبر فيه الوسط الفني عن صدمته وحزنه الشديدين جراء رحيل المخرج الكبير حاتم علي، ونعاه نجوم الوطن العربي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، شهد محيط مشرحة زينهم غياب أهل الفن عن وداع الفقيد، ما عدا النجمين السوريين جمال سليمان، وسامر المصري.

صداقة كبيرة جمعت بين جمال سليمان وحاتم علي، وتوطدت من خلال العمل معا في كثير من الأعمال الفنية الهامة، وقبل وفاة الأخير بأيام قليلة، كان اتصالا تليفونيا جمع بينهما، واتفقا على الاحتفال سويا ليلة رأس السنة الجديدة 2021، إلا أن قدر الله كان نافذا، الأمر الذي لم يجعل عيون الأول تكف عن البكاء لفراق أعز أصدقاءه.

«صحته كانت كويسة ولم أشعر بأى تغيير عليه في المكالمة الأخيرة بيننا»، كلمات أكد من خلالها الفنان السوري سليمان جمال، حزنه الشديد على فراق صديقه حاتم علي، مضيفا لـ«الوطن»: كان مخرجا رائعا طيلة الوقت مهموما بعمله الفني، «عايش على أعصابه»، وكان يشعر بأنه لم يحصل على حقه في المجال، ولكن بفنه استطاع الوصول للجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي.

أما غياب الفنانة السورية جومانة مراد، عن وداع صديقها حاتم علي من مشرحة زينهم، كان له أسبابه، والتي أرجعتها من خلال تصريحاتها لـ«الوطن» بأن إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا منعها من القاء النظرة الأخيرة على هذا المخرج الكبيرة، موجهة تعازيها لأسرته ومحبيه في كل أرجاء الوطن العربي.