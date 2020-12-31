لحظة وصول جثمان المخرج السوري حاتم علي إلى مطار القاهرة (صور)

وصل منذ قليل، جثمان المخرج السوري حاتم علي، إلى قرية البضائع بمطار القاهرة، قادما من مشرحة زينهم، تمهيدا لنقلة إلى سوريا، حيث كان في استقبال الجثمان القنصل السوري بالقاهرة، والممثل السوري جمال سليمان.

تشريح جثمان حاتم علي

يذكر أن المخرج السوري حاتم علي، عثور على جثته في فندق بمنطقة الزمالك، وتم إخطار النيابة العامة، التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي للتشريح، لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

حاتم علي يصل مشرحة زينهم

نقل أمس، جثمان المخرج حاتم علي، إلى مشرحة زينهم، إلا أن أسرة المتوفي رفضت التشريح، وطلبت من الطب الشرعي الانتظار حتي يمكنهم الحصول على موافقة من النائب العام المصري بعدم التشريح، لكن تدخل القنصل السوري بالقاهرة، وطلب تنفيذ قرار النيابة العامة المصرية بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وأجرى خبراء الطب الشرعي، تشريح الجثمان، وأخذوا عينات من الدم وبعض أجزاء من أجهزة الجسم، وإرسالهم إلى المعمل الكيماوي الخاص بالطب الشرعي، للتحليل لمعرفة ما إذا كان حاتم علي، تناول شئ تسبب في الوفاة من عدمه.